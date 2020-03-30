За вихідні: переговори із МВФ,законопроєкт для допомоги бізнесу та гроші від США

США виділить понад 1 млн доларів Україні для боротьби з коронавірусом

США виділяють Україні медичну та гуманітарну допомогу у розмірі понад 1,2 млн доларів для протидії коронавірусу.

Про це повідомило посольство України у США в Facebook.

"Надана допомога спрямовуватиметься на підготовку лабораторних систем, виявлення захворювання, надання технічної підтримки в питаннях реагування та інформування щодо ризиків поширення COVID-19, тощо".

Посольство повідомляє, що США почнуть виділяти гроші обраним країнам з 3 квітня.

До Верховної Ради подадуть законопроєкт для допомоги бізнесу та громадянам на час карантину.

Антикризовий законопроект з додатковими змінами передбачає підтримку бізнесу, медицини та місцевих громад.

Про це повідомив на своїй сторінці facebook перший заступник голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк

Для підтримки бізнесу:

До 30 червня поточного року продовжено мораторій на проведення планових податкових перевірок;

Всіх, хто подає фінзвітність, звільнили від відповідальності за порушення строків подачі на період карантину + 90 днів;

До 31 травня продовжили звільнення від штрафів і пені та мораторій на перевірки по ЄСВ, а також строки подачі скарг по податках та ЄСВ;

Доручення Кабміну та НБУ терміново підготувати пільгову кредитну програму для підприємств на підтримку зарплатних фондів;

Для підтримки медицини:

Звільнення від ПДВ обіг ліків та медзасобів, необхідних для боротьби з коронавірусом;

Встановлено нульовий акциз на спирт для виробництва дезінфекційних засобів, а також спростили адмінпроцедури виробництва та закупівлі такого спирту;

Суми, які спрямовуються на боротьбу з коронавірусом, звільняються від податку на прибуток та можуть бути включені до податкової знижки ПДФО без обмежень;

Місцеві органи влади зобов'язані забезпечити цілодобові безкоштовні перевезення медиків;

Збільшили можливі розміри доплат медикам та іншим працівникам, які працюють над ліквідацією захворювання;

Для підтримки громадян:

Карантин доданий до підстав для допомоги по частковому безробіттю;

Уряд контролює ціни на товари, необхідні для запобігання поширенню епідемії коронавірусу, та збільшили санкції за порушення встановленого порядку;

Автоматично продовжено виплати соціальних допомог на період карантину;

заборонено банкам підвищувати процентну ставку за кредитами;

Тимчасово звільнено від штрафів та пені споживчі кредити, які були укладені до 2017 року;

Адаптовано судовий процес під реалії епідемії та карантину для забезпечення захисту прав у суді;

Надана можливість КМУ перенести строки закінчення та початку навчального року;

КМУ доручено запустити систему екстреної допомоги населенню за єдиним безкоштовним телефонним номером;

Для підтримки місцевих громад :

Місцева влада отримує право на власний розсуд надавати податкові знижки по єдиному податку для МСБ;

Органи місцевої влади отримують допомогу у вигляді товарів для боротьби з коронавірусом.

Україна домовилась з МВФ про потенційне збільшення допомоги

Про це розповів у п'ятницю ввечері президент України Володимир Зеленський після засідання фракції партії "Слуга народу", повідомляє ОП.

Україна розраховує розширити програму співпраці з Міжнародним валютним фондом, Світовим банком та Європейським банком реконструкції та розвитку, наголосив Президент Володимир Зеленський.

"Що стосується Міжнародного валютного фонду, зараз ми мінімум можемо отримати збільшення програми до восьми мільярдів доларів. Разом зі Світовим банком, з ЄБРР можемо одержати щонайменше 10 мільярдів доларів США", – сказав Глава держави.

Володимир Зеленський сподівається, що Верховна Рада на позачерговому засіданні підтримає законопроекти про банки та про ринок землі, на яких наполягає МВФ.

"Я налаштований, щоб Верховна Рада зібралася в понеділок, і всі ці питання пройшли. Для нас дуже важливо – ніхто не хоче дефолту в країні. Я впевнений, що мене почують наші депутати, й цього не станеться. Буде підтримка міжнародних інституцій, Міжнародного валютного фонду", – наголосив президент.

Глава держави зазначив, що в разі продовження співпраці з МВФ Україна протягом півмісяця отримає перший "швидкий транш" у розмірі до двох мільярдів доларів, і ці кошти одразу надійдуть до державного бюджету.

Фондові ринки Азії відкрилися зниженням цін на акції і нафту

Сьогодні, 30 березня, фондові ринки Азії відкрилися зниженням цін на акції і нафту. Інвестори побоюються, що обмеження в багатьох країнах можуть тривати, завдаючи шкоди світовій економіці, незважаючи на підтримуючі кроки центробанків. Про це пише Reuters.

Зокрема, індекс MSCI по акціях Азіатсько-Тихоокеанського регіону за межами Японії втратив 1,1%, в той час як шанхайські блакитні фішки втратили 1,4%.

Ф'ючерси E-Mini на S & P 500 знизилися на 1,2%, японський Nikkei - на 3,7%, Eurostoxxx 50 - на 0,6%, а FTSE - на 1,3%.

"Ми продовжуємо знижувати прогнози світового ВВП на першу половину 2020 року, оскільки наша оцінка ступеня охоплення глобальної пандемії і збитку, пов'язаного з необхідною політикою стримування, зросла", - сказав економіст JPMorgan Брюс Касман. У першій половині року, за прогнозами JPMorgan, світовий ВВП може впасти на 10,5% в річному численні.

Відзначається, що центральні банки зробили все можливе для підтримки економіки, знижуючи ставки і проводячи масштабні кампанії з купівлі активів.

За словами старшого валютного стратега NAB Родріго Катріля, головне питання для ринків полягає в тому, чи вистачить всіх стимулів, щоб допомогти світовій економіці протистояти шоку. При цьому відповідь залежить від розуміння масштабу заходів зі стримування і термінів їх реалізації, додав він. "Це велика невідомість, і вона передбачає, що ринки, ймовірно, залишатимуться волатильними, поки ця невизначеність не буде усунута", - додав Катріль.