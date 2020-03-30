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Журнал БІЗНЕС запустив телеграм-канал для спільної протидії коронавірусу

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Журнал БІЗНЕС запустив телеграм-канал «Комунікаційної платформи протидії коронавірусу «БІЗНЕС-Антивірус».

Канал створений для оперативно інформування про спільні дії, спрямовані на подолання поширення небезпечної хвороби територією України, а також про потреби штабів і регіонів для якнайшвидшого реагування на них.

Наша мета — врятувати життя людей, допомогти взаємодії бізнесу, благодійників, органів влади, волонтерів та потерпілих, щоб разом подолати епідемію короновірусу в Україні

Нагадаємо, «Комунікаційна платформа «Бізнес-АНТИВІРУС» — це оперативний онлайн-штаб для взаємодії бізнесу, влади та всіх українців, насамперед тих, кого вже торкнулася епідемія COVID-19.

Тут можна:

  • звернутись за будь якою допомогою, що пов’язана з епідемією – засобами захисту, ліками тощо
  • отримати оперативну інформацію про потреби для подолання епідемії та конкретні дії з допомоги
  • знайти контакти оперативних штабів у містах України, куди можна звернутись у разі важкої ситуації
  • пожертвувати кошти на подолання епідемії безпосередньо

Зайти на платформу можна за посиланням – https://business.ua/covid-19

Приєднуйтесь до телеграм-каналу за посиланням — https://t.me/business_covid19

Бізнес100 Боротьба коронавірусом коронавірус Антивірус
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