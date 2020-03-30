Журнал БІЗНЕС запустив телеграм-канал для спільної протидії коронавірусу

Журнал БІЗНЕС запустив телеграм-канал «Комунікаційної платформи протидії коронавірусу «БІЗНЕС-Антивірус».
Канал створений для оперативно інформування про спільні дії, спрямовані на подолання поширення небезпечної хвороби територією України, а також про потреби штабів і регіонів для якнайшвидшого реагування на них.
Наша мета — врятувати життя людей, допомогти взаємодії бізнесу, благодійників, органів влади, волонтерів та потерпілих, щоб разом подолати епідемію короновірусу в Україні
Нагадаємо, «Комунікаційна платформа «Бізнес-АНТИВІРУС» — це оперативний онлайн-штаб для взаємодії бізнесу, влади та всіх українців, насамперед тих, кого вже торкнулася епідемія COVID-19.
Тут можна:
- звернутись за будь якою допомогою, що пов’язана з епідемією – засобами захисту, ліками тощо
- отримати оперативну інформацію про потреби для подолання епідемії та конкретні дії з допомоги
- знайти контакти оперативних штабів у містах України, куди можна звернутись у разі важкої ситуації
- пожертвувати кошти на подолання епідемії безпосередньо
Зайти на платформу можна за посиланням – https://business.ua/covid-19
Приєднуйтесь до телеграм-каналу за посиланням — https://t.me/business_covid19