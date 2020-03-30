Кабмін оновив макроекономічний прогноз (ІНФОГРАФІКА)

Під час розробки змін до бюджету уряд оновив макроекономічний прогноз, і на засіданні Кабміну затвердили нові цифри.



Про це у Telegram написав прем'єрміністр України Денис Шмигаль.

"Під час розробки змін до держбюджету уряд оновив макроекономічний прогноз. На засіданні Кабміну затвердили нові цифри. Фахівці Мінекономіки в процесі підготовки нового прогнозу провели низку консультацій з експертами Мінфіну, НБУ, МВФ та незалежними аналітичними організаціями", - написав Шмигаль.

Він відмітив, що "можливо, не всіма цифрами ми задоволені, але вже у другому півріччі очікуємо покращення економічної ситуації".

Шмигаль також виклав інфографіку щодо ключових параметрів нового макроекономічного прогнозу.

Згідно з цією інфографікою, номінальний ВВП прогнозується на рівні 4 трлн грн, зростання інфляції — на рівні 2,9%: з 5,6 до 8,7%.

Також, згідно з даними Шмигаля, середньорічний курс гривні до долара США очікується на рівні 29,5 грн.



Також прогнозується, що середньомісячна зарплата орієнтовно складе 11 тисяч грн. "З урахуванням інфляції фактично не зміниться у порівнянні з 2019 роком", - відмічається в інфографіці.

Рівень безробіття, згідно з цією інфографікою, прогнозується на рівні 9,4 %, що на 1,3% більше, ніж у попередньому прогнозі.