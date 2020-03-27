БІЗНЕС100 закликає владу утриматися від оголошення дефолту

Роботодавці, представники українського великого, середнього, малого бізнесу, звернулися до президента, прем'єра та народних обранців з вимогою вжити всіх необхідних заходів для уникнення більш глибоких економічних потрясінь для України і українського народу.

Про це йдеться в заяві БІЗНЕС100.

"Вам довірено право і відповідальність керувати розвитком країни, – звертаються представники українського бізнесу до влади. – Від ваших дій і рішень залежить майбутнє економіки України, українського бізнесу, а так само всіх громадян, які є робітниками і отримують зарплату від бізнесу чи з бюджету, що наповнюється українським бізнесом.

Ми розуміємо, що епідемія COVID-19, вимагає більш рішучих заходів, щоб не допустити зростання кількості хворих і зберегти потенціал української економіки до швидкого відновлення.

Але у ЗМІ з'явилася інформація про те, що вами розглядається сценарій відмови від обслуговування Україною свого зовнішнього боргу і оголошення дефолту.

Ми застерігаємо вас від такого кроку і наполягаємо на тому, що його наслідки будуть мати незворотні катастрофічні наслідки для України, бізнесу та українських громадян.

Згідно з оцінками інвестиційних аналітиків в Україні зараз немає економічних передумов для оголошення дефолту. У України достатньо можливостей для обслуговування боргових зобов'язань.

Оголошення дефолту призведе:

• До втрати Україною і українськими компаніями кредитного рейтингу

• До відтоку з України понад 4 - 5 млрд дол. США (2- 2,5 млрд. дол. США з ОВДП і 2 - 2.5 млрд дол. США нерозподіленого прибутку)

• До стрімкої девальвації до 50-80 грн за долар США та росту інфляції до 20%-50%

• До падіння ВВП за підсумками року більш ніж на 15%-20%

• До замороження зовнішньоекономічної діяльності

• До відтоку коштів з банківської системи і погіршення її ліквідності

• До зростання вартості кредитних ресурсів вище 20%, призупинення інвестиційних програм і ділової активності в Україні.

• До скорочення персоналу та зростання безробіття

• До того, що за межею бідності опиниться більше 50% населення України.

Ми закликаємо вас вжити всіх необхідних заходів для уникнення дефолту, тим більше, що для цього є всі можливості: високі золотовалютні резерви, залишки на рахунках казначейства, допомога міжнародних партнерів, отримання якої залежить від ваших дій.

Ми закликаємо Вас:

1. Збалансувати бюджет і виключити можливість корупції на ньому

2. Прийняти закони, які відкриють фінансування від міжнародних партнерів

3. Провести активну комунікацію з МВФ та іншими МФО для отримання фінансування, необхідного для стабілізації економіки

4. Здійснити комплекс заходів для підтримки українського бізнесу і для збереження робочих місць і економічної активності".

Нагадаємо, команда журналу "БІЗНЕС" запустила комунікаційну платформу "БІЗНЕС-АНТИВІРУС" для взаємодії бізнесу, влади та всіх українців, насамперед тих, кого вже торкнулася епідемія Covid-19. Мета платформи – врятувати життя людей, допомогти взаємодії бізнесу, благодійників, органів влади, волонтерів та потерпілих, щоб разом подолати епідемію коронавірусу в Україні.