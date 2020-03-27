НБУ перерахує 42,7 млрд грн прибутку до держбюджету

Національний банк України (НБУ) планує перерахувати 42,7 млрд грн прибутку до державного бюджету у 2020 році.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Як зазначали в пресслужбі, ця сума на 2 млрд грн більше ніж передбачає закон України "Про державний бюджет України на 2020 рік".

Консолідовану фінансову звітність Національного банку України за минулий рік вже підтвердив незалежний зовнішній аудитор – компанія ТОВ "Ернст енд Янг Аудиторські послуги".

"Згідно з висновком аудитора, консолідована фінансова звітність Національного банку достовірно та в усіх суттєвих аспектах відображає його фінансовий стан на кінець дня 31 грудня 2019 року, а також результати його діяльності, рух грошових коштів та зміни в капіталі згідно з Міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ)", - зазначили в НБУ.

Наразі НБУ передав консолідовану фінансову звітність за 2019 рік на затвердження Раді НБУ.

Рада Національного банку має затвердити остаточні показники. Після цього фінансову звітність Національного банку України за 2019 рік буде оприлюднено на вебсайті Національного банку, а графік перерахування прибутку до державного бюджету на 2020 рік буде узгоджено з Міністерством фінансів.