Житловий пасив: чи варто сьогодні купувати…

Вікторія Берещак

Зали очікування: що буде з нерухомістю…

Назар Бенч

Удар по гальмах: Наслідки від подолання…

Вікторія Черкач

Криза – унікальна можливість для влади…

Грігол Катамадзе

Карантин як форс-мажор: юридичний порядок дій

ЯНА МИХАЙЛЮК

Як бізнесу убезпечити себе на час…

ЯРОСЛАВ ЦВІРКУН

У кожній області своя махновщина

Петро Мельник

На що слід звертати увагу при…

Ярослав Цвіркун

Туман в голові

Володимир Полевий

27
Пт., бер.
wooman
corona-top-2020

Американські фондові індекси зростають третій день поспіль

Новини
Налаштування
  • Дуже маленький Маленький Стандартний Збільшений Великий
  • Стандартний Helvetica Segoe Georgia Times

Американські фондові індекси, зокрема Dow Jones, зростають третій день поспіль.

Про це повідомляє АР.

«S&P 500 (у четвер – ред.) збільшився на 6,2%, а протягом трьох днів загалом на 17,6%. З понеділка промисловий індекс Dow зріс на 21,3%», - йдеться у повідомленні.

Nasdaq Composite виріс на 5,6%.

Акції Boeing Co виросли на 13,7% на тлі очікувань додаткових коштів у рамках останнього законопроєкту уряду США про заходи стимулювання.

Азіатські ринки у п’ятницю також зростають.

Японський Nikkei 225 збільшується на 2,5%, гонконгський Hang Seng - на 0,9%.

Водночас австралійський S&P/ASX 200 опустився на 5,3%.

Американські фондові індекси
wooman