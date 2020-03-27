Американські фондові індекси зростають третій день поспіль

Американські фондові індекси, зокрема Dow Jones, зростають третій день поспіль.

Про це повідомляє АР.

«S&P 500 (у четвер – ред.) збільшився на 6,2%, а протягом трьох днів загалом на 17,6%. З понеділка промисловий індекс Dow зріс на 21,3%», - йдеться у повідомленні.

Nasdaq Composite виріс на 5,6%.

Акції Boeing Co виросли на 13,7% на тлі очікувань додаткових коштів у рамках останнього законопроєкту уряду США про заходи стимулювання.

Азіатські ринки у п’ятницю також зростають.

Японський Nikkei 225 збільшується на 2,5%, гонконгський Hang Seng - на 0,9%.

Водночас австралійський S&P/ASX 200 опустився на 5,3%.