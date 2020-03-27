Україна піднялась на 13 позицій у рейтингу економічної свободи

За рік країна піднялася на 13 позицій у рейтингу економічної свободи завдяки покращенням у судовій системі, свободі торгівлі та діях уряду.

Україна за підсумками 2019 року посiла 134-е місце з 180 можливих в Індексі економічної свободи, складеному Heritage Foundation.

При цьому Україна посідає останнє 45-е місце в Європі. Найнижчі бали страна отримала за показниками: свобода інвестиційної та фінансової діяльності (категорія — відкриті ринки), найвищі - фіскальний здоров’я і податковий тягар.

Україна входить до числа країн, віднесених до категорії «в основному невільних». Сусіди по рейтингу — Бенін (133 місце) і Пакистан (135). Для порівняння — Польща знаходиться на 46 місці, Росія на 94- му, Білорусь на 88-му, Молдова на 87-му місці.

Індекс економічної свободи розраховується за 12 показниками, розбитими на чотири категорії: ефективність права, регуляторна ефективність, діяльність влади і відкритість ринків.

Перші три місця в рейтингу зайняли Сингапур, Гонконг і Нова Зеландія. Останні три — Куба, Венесуела і Північна Корея.

На відміну від рейтингу Doing Business, який вимірює легкість ведення бізнесу в практичному вимірі (наприклад, скільки часу займає отримання дозволів та скільки доведеться витратити на підключення до електромережі) Індекс економічної свободи дивиться на те, які умови держава створює для підприємництва в цілому.