Черкаський "АЗОТ" вироблятиме медичний кисень для лікарень Черкас

У зв’язку з епідемією коронавірусу, Черкаський «Азот» вироблятиме та безкоштовно постачатиме в медичні заклади Черскас рідкий кисень, що є життєво необхідним для порятунку людей.

В медицині рідкий кисень використовується при підготовці спеціальних збагачених дихальних газових сумішей, які застосовуються для лікування різних хвороб, пов'язаних з порушенням роботи органів дихання. Також рідкий кисень в деяких випадках використовується при наркозі.

Підприємство вже забезпечує киснем Черкаську обласну лікарню, Третю Черкаську міську лікарню швидкої медичної допомоги та "Черкаський міський пологовий будинок "Центр матері та дитини". Наразі «Азот» налагодить безкоштовне постачання кисню і в інші лікувальні заклади Черкас.

Безкоштовна поставка рідкого кисню медичним закладам Черкас – це лише частина допомоги, яку надає підприємство місту у зв’язку з епідемією Covid 19. «Азот» планує внести близько мільйона гривень в новостворений фонд допомоги місту.

«Міський та обласний бюджети не покривають потреби медицини, які зараз виникають, тому було вирішено створити спеціальний фонд, куди перераховуватимуться кошти та закуплятиметься все необхідне. Перш за все мова нині йде про захист медиків, які працюють з інфікованими, ліки для хворих та апарати штучної вентиляції легенів. Крім того, ми готові забезпечити медичні заклади міста необхідною кількістю рідкого кисню», – розповідає Віталій Скляров, Голова Правління ПАТ «АЗОТ».

На добу «Азот» виробляє 21 тонну рідкого кисню, який, крім медицини, використовується також для потреб різних галузей промисловості.

Нагадаємо, команда журналу "БІЗНЕС" запустила комунікаційну платформу "БІЗНЕС-АНТИВІРУС" для взаємодії бізнесу, влади та всіх українців, насамперед тих, кого вже торкнулася епідемія Covid-19. Мета платформи – врятувати життя людей, допомогти взаємодії бізнесу, благодійників, органів влади, волонтерів та потерпілих, щоб разом подолати епідемію коронавірусу в Україні.