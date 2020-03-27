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АМКУ завів справу проти популярних супермаркетів через підняття цін

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Київське відділення Антимонопольного комітету відкрило справу проти найбільших мереж продовольчих магазинів Києва через суттєве подорожчання продуктів.

Про це повідомив голова відділення Олексій Хмельницький у Facebook.

"Приводом до втручання Комітету стало суттєве подорожчання товарів в останні дні. Ціновий моніторинг, який запровадив АМКУ, показує, що ціни на певні продукти та засоби індивідуального захисту піднімалися синхронно в різних торговельних мережах. Це може свідчити про антиконкурентну поведінку учасників ринку — як постачальників, так і роздрібної торгівлі, або ж обох цих ланок одночасно", — написав Хмельницький.

 Зокрема, розпочато справу щодо NOVUS, Ашан, METRO Cash & Carry Ukraine, Сільпо, BILLA, АТБ-Маркет, VARUS, ЕКО маркет.

У випадку встановлення фактів порушення законодавства про захист економічної конкуренції компанії можуть оштрафувати в розмірі до 10% обороту компанії за попередній рік.

25 березня, Антимонопольний комітет України (АМКУ) заявив, що фіксує факти підвищення цін і вимагає рітейлерів оперативно надавати повну інформацію про закупівельні і роздрібні ціни для виявлення порушень законодавства про захист економічної конкуренції.

АМКУ підвищення цін АМКУ відкрив справу
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