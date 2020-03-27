Директор МВФ назвала умови, при яких Україна отримає більше грошей за програмою EFF

Україні потрібно прийняти два закони, щоб отримати нову програму зі збільшеним фінансуванням.

Про це йдеться в офіційній заяві, розміщеній на сайті МВФ.

Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва заявила про значний прогрес у переговорах щодо нової програми розширеного фінансування для України.

Зазначається, що для прискорення переговорів Україні пропонують виконати дві умови.

"Ухвалення законодавства щодо вдосконалення структури регулювання в банківському секторі, а також щодо земельної реформи дозволило б швидко просунутися вперед і завершити роботу над параметрами нового договору, з доступом до великих ресурсів, ніж передбачалося раніше", — йдеться в зверненні.

Відзначимо, Кабінет міністрів України вніс до Верховної Ради проєкт закону №3260 "Про внесення змін до законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності". Цей законопроєкт називають "антиколомойським", бо на даному етапі найбільше значення він має для державного Приватбанку в протистоянні з колишнім власником – Ігорем Коломойським. Законопроект передбачає, що власники і ексвласники банку, інтереси яких були порушені через виведення фінустанови з ринку, можуть отримати відшкодування збитку лише у грошовій формі. При цьому визнання незаконним рішення про виведення банку з ринку не може бути підставою для його скасування.

Раніше прем’єрміністр Денис Шмигаль провів телефонну розмову з командою МВФ на чолі з Роном ван Роденом, головою місії в Україні.