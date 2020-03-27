Третьякова розповіла, які можуть бути економічні наслідки від карантину

Про це заявила у своєму Facebook депутатка Верховної Ради, керівниця комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова.

"Наш же уряд вибрав адміністративний (прорадянський) стиль "управління", забувши що він - сервісна служба для громадян. І має не сповільняти і так не швидко зростаючу економіку, а забезпечувати у громадських містах та на транспорті достатню кількість захисних засобів. Місцеві влади, що повністю зупинили міський транспорт, теж мали забезпечити безперебійний рух. Все, що ми зробили, призведе до суттєвих зменшень доходів до місцевих бюджетів та до державного бюджету, який на більше ніж дві третини є соціальним", – зазначила Третьякова.

За її словами, це означає, що "доведеться відмовитись від високих пенсій та зарплат суддям та прокурорам (які щонедавно повернув Конституційний суд), зменшити захмарні зарплати менеджерам державних підприємств, всі безумні виплати за сумнівними статусами".

Нагадаємо, команда журналу "БІЗНЕС" запустила комунікаційну платформу "БІЗНЕС-АНТИВІРУС" для взаємодії бізнесу, влади та всіх українців, насамперед тих, кого вже торкнулася епідемія Covid-19. Мета платформи – врятувати життя людей, допомогти взаємодії бізнесу, благодійників, органів влади, волонтерів та потерпілих, щоб разом подолати епідемію коронавірусу в Україні.