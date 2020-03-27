В Україні вже 217 випадків зараження коронавірусом

За даними Міністерства охорони здоров’я, в Україні зафіксовано вже 218 випадків зараження коронавірусом.

Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко під час брифінгу.

У Вінницькій області зафіксовано п’ять випадків зараження, у Волинській — два, в Дніпропетровській — три, Донецькій — два, Запорізькій — вісім, Закарпатській — один, Житомирській — два (один летальний), Івано-Франківській — 24 (2 летальних), в Києві - 47, Київській — 32, Львівській — три, Луганській — один, Одеській — чотири, Рівненській — дев’ять, Тернопільській — 25 (1 летальний), Херсонській — один, Чернівецькій — 47 (1 летальний), Черкаській — два.

Ляшко також повідомив, що від коронавірусу в країні вилікувалися чотири людина — всі в Чернівецькій області. Серед тих, хто одужав — троє дорослих і одна дитина.

Крім того, за його словами, сьогодні очікується виписка п’ятого пацієнта. Результати його аналізів будуть відомі до кінця дня.

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