Україна може не впоратися з наслідками тривалої зупинки економіки – Радуцький

Знищивши економіку – ми не врятуємо українців від коронавірусу, у нас банально не вистачить коштів втримати соціальну сферу, якщо все зупиниться.

Таку думку висловив голова Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування ВР Михайло Радуцький у Facebook.

Він також нагадав про рекомендаційний режим роботи підприємств на час карантину: всіх співробітників, які можуть працювати дистанційно, перевести на віддалений доступ. У приміщеннях дотримувати дистанцію 3-5 метрів між людьми, масковий режим, режим гігієни, антисептики. Якщо є така можливість - зробити позмінний режим, щоб знизити концентрацію співробітників у приміщенні.

"Ці заходи можуть розробити санітарні лікарі - впевнений, їх компетенції для цього вистачить Всі підприємства повинні отримати інструкції – як організувати безпечну роботу на період карантину. Тому сьогодні ми радимося з експертами - при комітеті є експертна рада, куди входять медики, санітарні лікарі. Консультуємося з іноземними колегами з цього приводу. Повинні бути розроблені чіткі рекомендації та стандарти – щоб на кожному підприємстві кожен керівник знав, які методи захисту працюють, а які ні. На даний час люди отримують всю інформацію з інтернету", – зазначив Радуцький.

І головне, за його словами, поступово весь бізнес перевести на рейки максимально безпечної, але все-таки роботи. "Тому що Україна може не впоратися з наслідками тривалої зупинки економіки", – резюмував Радуцький.

Нагадаємо, команда журналу "БІЗНЕС" запустила комунікаційну платформу "БІЗНЕС-АНТИВІРУС" для взаємодії бізнесу, влади та всіх українців, насамперед тих, кого вже торкнулася епідемія Covid-19. Мета платформи – врятувати життя людей, допомогти взаємодії бізнесу, благодійників, органів влади, волонтерів та потерпілих, щоб разом подолати епідемію коронавірусу в Україні.