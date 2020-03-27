Сервісні центри МВС відновили реєстрацію нових вантажівок

Про це повідомляє AUTO-Consulting.

З 27 березня сервісні центри МВС відновлять реєстрацію ще й нових вантажних автомобілів, автобусів, причепів і напівпричепів. Таким чином, ТСЦ в умовах карантину тепер проводитимуть першу реєстрацію всього нового автотранспорту, а не тільки нових легкових автомобілів, як це було до цієї дати.

Такий крок дозволить поповнювати автопарки необхідною технікою для забезпечення критичної інфраструктури міст.

Порядок реєстрації нового автотранспорту в умовах карантину залишається незмінним. Документи для реєстрації ТСЦ будуть отримувати каналами електронного зв'язку, а для отримання оригіналів і видачі номерних знаків буде призначатися певний час для візиту в чергові ТСЦ.

Нагадаємо, що з 19 березня ТСЦ повністю припинили операції по реєстрації \ перереєстрації автотранспорту в зв'язку з карантином. Виняток становили лише термінові операції в зв'язку з втратою техпаспорту \ водійського посвідчення, а також реєстрація медичних і дипломатичних автомобілів, які виконуються за попереднім записом в чергових ТСЦ. Тепер до них додалася реєстрація всіх нових транспортних засобів в дистанційному режимі.