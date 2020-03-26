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26
Чт., бер.
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Запорізький титано-магнієвий почав виробництво масок та антисептиків

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«Запорізький титано-магнієвий комбінат», який входить до титанового бізнесу Group DF, запустив власне виробництво багаторазових захисних масок.

Виробництво облаштоване на базі швейної ділянки відділення обслуговування господарчого цеху ЗТМК.

«Ми тимчасово перепрофілювали один з наших підрозділів та запустили виробництво масок. Виробництво масок буде продовжуватись, допоки у засобах індивідуального захисту буде потреба. Додатково вироблені маски будуть передаватись лікарням Запоріжжя. На виробництві цієї продукції комбінат ні копійки не заробляє, а навпаки, тільки несе затрати. Ми об'єднуємо наші зусилля з державою, щоб
протидіяти загрозі. Для нас, як відповідальної компанії, здоров'я і безпека її співробітників, їхніх родин та жителів міста є пріоритетом», – підкреслив директор ТОВ «ЗТМК» Володимир Сівак.

ЗТМК також почав самостійно виробляти пробні партії дезінфікуючих засобів для власних потреб. Потреба комбінату у дезрозчинах складає близько 250-280 л на тиждень.

Дозатори з антисептиком вже встановлено в основних місцях проходу персоналу на комбінаті, в цехах та підрозділах підприємства.

ЗТМК - єдиний в Україні і Європі виробник губчатого титану. Підприємство також спеціалізується на виробництві титанового шлаку, титанових злитків, слябів і легованих сплавів. Group DF володіє 49% в статутному капіталі ТОВ «ЗТМК», а 51% знаходиться у власності держави.

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