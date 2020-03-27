В Україні запускають додаток, який відстежує дотримання карантину

Міністерство цифровий трансформації працює над додатком, який контролюватиме дотримання карантину і самоізоляіціі, також в планах - реалізація моніторингу можливого контакту з хворим.

Про це повідомляє міністр цифрової інформації України Михайло Федоров у Facebook.

"Ми детально розібрали існуючий досвід застосування цифрових інструментів для запобігання поширенню короновірусу — Ізраїль, Польща, Південна Корея, Італія, Японія, Китай, Австралія тощо. Відібрали найбільш корисне та дієве", — йдеться у повідомленні.

Наступного тижня Мінцифри планує запустити три інструменти:

1. Мобільний застосунок для контролю за дотриманням карантину чи самоізоляції. "Одразу заспокою — жодного „великого брату“ чи стеження за громадянами. Обов’язковий контроль для хворих та добровільний для самоізольованих через зняття у випадковий період часу геолокації та FaceID. Інакше епідемію не зупинити", — зазначає Федоров.

Крім того, застосунок дозволятиме хворим замовляти продукти та ліки онлайн, а також повідомляти про стан здоров’я.

"Наступним кроком стане запровадження у Дії можливості моніторингу контакту з хворим. Ідея полягає у застосування широкої мережі qr-кодів в магазинах, таксі тощо. Якщо людина починає добровільно сканувати коди, то ми зможемо її попереджати про можливий контакт з хворим. Знову, ніякого гео-таргетингу (стеження) тощо", — додає міністр.

2. Онлайн-челендж HackCorona in Ukraine.

Це національний конкурс проєктів та ідей від громадян, спрямованих на боротьбу з епідемією та підтримкою українців. Зазначається, що найкращі ідеї отримають фінансування на реалізацію. Планується провести декілька циклів. До журі челенджу увійдуть топ-українські новатори та представники міжнародних донорів, йдеться у дописі. "В нас купа цифрових ідей та проєктів, але сьогодні колективний розум потрібен як ніколи. Це шанс проявити себе кожному", — зазначає Федоров.

3. Онлайн-платформа безкоштовних послуг бізнесу. Зазначається, що наразі соціально відповідальний бізнес пропонує багато безкоштовних послуг для українців на період карантину. Мінцифри планує зібрати всі послуги на одній платформі.

Нагадаємо, команда журналу "БІЗНЕС" запустила комунікаційну платформу "БІЗНЕС-АНТИВІРУС" для взаємодії бізнесу, влади та всіх українців, насамперед тих, кого вже торкнулася епідемія Covid-19. Мета платформи – врятувати життя людей, допомогти взаємодії бізнесу, благодійників, органів влади, волонтерів та потерпілих, щоб разом подолати епідемію коронавірусу в Україні.