 G20 закликали відкласти стягнення боргів з найбідніших країн

Світовий банк і Міжнародний валютний фонд закликали країни "Великої двадцятки" відкласти стягнення боргів за кредитними договорами з урядами найбідніших країн світу.

Про це йдеться у спільній заяві Світового банку і МВФ.

"Спалах коронавірусу, ймовірно, може мати серйозні економічні та соціальні наслідки для найбідніших країн.

Ми закликаємо країни-члени G20 призупинити стягнення боргів з таких країн відповідно до двосторонніх кредитних угод", - йдеться у повідомленні.

Світовий банк і МВФ закликали країни G20 визначити перелік держав, які мають несприятливу боргову ситуацію і надати пропозиції щодо пом'якшення боргового навантаження.