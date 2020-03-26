За три доби "Укрспирт" уклав понад 100 договорів про продаж спирту

За три останні доби ДП «Укрспирт» підписав 106 договорів з українськими юридичними особами та ФОПами про продаж спирту для заходів дезінфекції на підприємствах в умовах карантину.

Про це інформує пресслужба компанії.

Завдяки спрощеній процедурі, яку запровадило підприємство, продаж спирту реалізується у найкоротші терміни. При цьому заводи «Укрспирту» виробляють достатньо спирту для того, щоб задовольнити потреби усіх охочих його купити всередині країни.

«Наразі ми бачимо, що тільки за три доби вже понад 100 українських юридичних осіб та ФОПів підписали з нами договори та придбали спирт для потреб дезінфекції і їх кількість збільшується. Потужностей заводів “Укрспирту” достатньо, щоб повністю задовольнити усі потреби країни у спирті. Ще тиждень тому ми запустили додаткові заводи у Волинській, Івано-Франківській, Львівській та Сумській областях. Загалом працюють 14 заводів, сукупна потужність яких — 26 тисяч декалітрів на добу. Тобто, спирту вдосталь: і для тих, хто потребує його для дезінфекції, і для виробників антисептиків тощо. Наголошую також, що підприємство продає спирт за звичайною, сталою ціною, яка була і місяць. Йдеться про 184 грн за літр», — підкреслив в.о. голови ДП «Укрспирт» Сергій

Блескун.

При цьому Блескун відзначив, що понад тиждень тому разом з Кабінетом міністрів ДП «Укрспирт» підготували законопроєкт, який передбачає скасування плати за акциз при купівлі спирту виробниками антисептиків. Його мають розглянути депутати Верховної Ради на позачерговій сесії.

«Вже понад тиждень, як ми разом з Кабміном підготували законопроект про скасування плати за акциз для підприємств, що виробляють антисептики. Ми та усі виробники дезінфекційних засобів дуже чекаємо, коли депутати зберуться на позачергову сесію і проголосують за цей законопроєкт. Адже йдеться про велику різницю у ціні: 1 літр спирту без акцизу коштує 37 грн, а з акцизом — 184 грн.

Ми вважаємо, що такий закон дуже потрібен в умовах епідемії коронавірусу. Тож чекаємо від депутатів позитивного голосування за наш законопроєкт найближчим часом», — зазначив Сергій Блескун.

Нагадаємо, ДП "Укрспирт" через підвищений попит на медичний спирт запустило у роботу ще чотири спиртзаводи