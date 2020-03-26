Приватбанк увів "кредитні канікули" для бізнесу

Приватбанк увів "кредитні канікули" для клієнтів малого та середнього бізнесу і підприємців з 1 березня 2020 року до кінця травня.

Про це повідомляє пресслужба банку.

Зазначається, що "кредитні канікули" запроваджено як за кредитами без простроченої заборгованості, так і за кредитами, які не були погашені вчасно.

"Кредитні канікули" діятимуть для всіх клієнтів малого та середнього бізнесу по продукту "Кредитний ліміт на рахунку". Вимогу обов'язкового щомісячного обнулення лімітів перенесено на кінець травня 2020 року", - йдеться у повідомленні.

У фінустанові додали, що про порядок запровадження "кредитних канікул" по цьому та інших кредитних продуктах клієнти малого та середнього бізнесу отримають персональні повідомлення.

Раніше повідомлялося, що Кабмін та НБУ розробляють програму кредитних канікул для бізнесу.