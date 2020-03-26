«Компанія Ензим» продовжує виробляти дріжджі, незважаючи на карантин

Від цього підприємства залежить наявність в магазинах хліба – продукту першої необхідності.

«Компанія Ензим» запевняє, що виробництво дріжджів не зупиниться і не буде зменшене у зв’язку із карантином.

Найбільший виробник дріжджів, відомий споживачам за торговою маркою «Львівські дріжджі», продовжує виготовляти хлібопекарські дріжджі у звичному режимі та запланованих кількостях. Відвантаження та постачання продукту відбувається згідно з планами й відповідно до домовленостей з мережами та іншими клієнтами.

"У той же час, відсутність дріжджів у деяких магазинах може бути спричинена «продуктовою лихоманкою» на початку карантину. Жодного дефіциту дріжджів немає і не буде", – повідомляє менеджмент зі зв’язків з громадськістю «Компанії Ензим» і закликає українців не створювати штучного ажіотажу.

Крім того, компанія запевняє, що на час карантину запровадила необхідні заходи, аби убезпечити працівників від зараження вірусом: робота з дому, скасовані всі відрядження, фахівцям на виробництві вимірюють температуру, працівників на території підприємства забезпечують респіраторами/масками.

Також «Компанія Ензим» регламентувала організацію роботи з відвідувачами, перевізниками, підрядниками.

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