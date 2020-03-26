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26
Чт., бер.
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Польський будівельний сектор страждає через відтік українських заробітчан — Bloomberg

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Польський будівельний сектор, в якому зайнято 400 тис. працівників, зіткнувся з безпрецедентними проблемами через масовий відтік українських робітників.

Про це пише Bloomberg.

Відзначається, що закриття кордонів несе великі ризики для всієї польської промисловості, яка оцінюється в $ 47 млрд і залежить від мігрантів. Тільки українських заробітчан в Польщі працює близько 2 млн осіб. 

Особливо страждає будівельний сектор, на який припадає 8% польського ВВП. За даними видання, Польщу покинув вже кожен п'ятий український будівельник, а потенційні нові робітники не можуть в'їхати в країну. З Польщі вже виїхали близько 20% українських трудових мігрантів, а через закриті кордони нікому їх замінити.

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Представники будівельного бізнесу звернулися до польського парламенту з проханням внести в пакет стимулюючих економіку заходів і послаблення для заробітчан. Зокрема, мова йде про продовження термінів перебування і робочих віз. Також Сейм попросили тимчасово не стягувати деякі податки і збори.

Крім відсутності робочих галузь може зіткнутися і зі зниженням попиту, оскільки інвестори припиняють проекти на тлі посилення обмежень через спалах коронавируса і невизначеності, пов'язаної зі станом економіки після спалаху пандемії.

Нагадаємо, через пандемію сенат США затвердив пакет допомоги на $2 трильйони.

Польща будівництво мігранти
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