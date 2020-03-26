Зали очікування: що буде з нерухомістю…

Назар Бенч

Удар по гальмах: Наслідки від подолання…

Вікторія Черкач

Криза – унікальна можливість для влади…

Грігол Катамадзе

Карантин як форс-мажор: юридичний порядок дій

ЯНА МИХАЙЛЮК

Як бізнесу убезпечити себе на час…

ЯРОСЛАВ ЦВІРКУН

У кожній області своя махновщина

Петро Мельник

На що слід звертати увагу при…

Ярослав Цвіркун

Туман в голові

Володимир Полевий

Куди рухається та чи має шанси…

Марія Махновець

26
Чт., бер.
wooman
corona-top-2020

Зоомагазинам і ветклінікам дозволили працювати під час карантину

Новини
Налаштування
  • Дуже маленький Маленький Стандартний Збільшений Великий
  • Стандартний Helvetica Segoe Georgia Times

Уряд скасував заборону на діяльність зоомагазинів та ветеринарних клінік.

Про це повідомляє Держпродспоживслужба.

У відомстві ініціювали зняття заборони, бо вважають, що закриття ветлікарень загрожуватиме спалахами інфекцій серед тварин, а відтак і хвороб, спільних для людей і тварин.

Крім того, знято обмеження на торгівлю пестицидами та агрохімікатами, насінням і садивним матеріалом.

Зазначимо, що наразі немає даних про можливість заразитися коронавірусом COVID-19 від домашніх тварин.

Раніше,  Бізнес закликав не закривати ветклініки та спецаптеки.

Антивірус ветклініки зоомагазин
wooman