Зоомагазинам і ветклінікам дозволили працювати під час карантину

Уряд скасував заборону на діяльність зоомагазинів та ветеринарних клінік.

Про це повідомляє Держпродспоживслужба.

У відомстві ініціювали зняття заборони, бо вважають, що закриття ветлікарень загрожуватиме спалахами інфекцій серед тварин, а відтак і хвороб, спільних для людей і тварин.

Крім того, знято обмеження на торгівлю пестицидами та агрохімікатами, насінням і садивним матеріалом.

Зазначимо, що наразі немає даних про можливість заразитися коронавірусом COVID-19 від домашніх тварин.

Раніше, Бізнес закликав не закривати ветклініки та спецаптеки.