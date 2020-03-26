У Харкові викрили масштабне виробництво фальшивих медпрепаратів

Працівники Служби безпеки України викрили масштабне виготовлення і реалізацію по всій країні фальсифікованих медичних препаратів.

Як повідомляється, підпільний цех було обладнано у орендованому приміщенні у промисловій зоні Харкова.

Незаконне виробництво налагодили декілька місцевих жителів і один з приватних дистриб’юторів лікарських засобів з Києва. Кустарне виробництво контрафактних знеболюючих засобів і препаратів, що застосовуються для лікування захворювань ендокринної системи, діяло з 2016 року.

При цьому збували зловмисники продукцію під марками відомих вітчизняних виробників фармпрепаратів. Їхній щорічний дохід становив близько 15 млн гривень.

Трьох фігурантів справи, у тому числі й представника фірми-дистриб'ютора, затримано.