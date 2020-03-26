В Україні зафіксовано 156 випадків коронавірусу, вже 5 загиблих

Станом на 10.00 четверга, 26 березня, в Україні було лабораторно підтверджено 156 випадків зараження коронавірусом.

Про це заявили у пресслужбі Міністрерства охорони здоров’я.

Як повідомляється, п’ять випадків Covid-19 виявилися летальними. У той же час одному хворому удалось одужати, і зараз його вже виписано з лікарні.

За минулу добу зафіксовано 43 нових випадки зараження коронавірусів. Крім того, в Україні зафіксували п’ятий летальний випадок від коронавірусної інфекції.

Померла жінка в Івано-Франківській області, яку раніше госпіталізували разом із чоловіком з підозрою на коронавірусну інфекцію.

“Жінка довго займалась самолікуванням і запізно звернулась до лікарів. На жаль, врятувати пацієнтку вже не вдалося, вона померла за добу. Інфікування на COVID-19 було лабораторно підтверджено вже після смерті”, – зазначають у МОЗ.

Чоловік продовжує лікування у медзакладі, його стан середнього ступеня тяжкості.

Нагадаємо, команда журналу "Бізнес" запустила комунікаційну платформу "Бізнес-антивірус" для взаємодії бізнесу, влади та всіх українців, насамперед тих, кого вже торкнулася епідемія Covid-19.Мета платформи – врятувати життя людей, допомогти взаємодії бізнесу, благодійників, органів влади, волонтерів та потерпілих, щоб разом подолати епідемію коронавірусу в Україні.