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26
Чт., бер.
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Київські лікарні готуються до VIP-пацієнтів

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Департамент охорони здоров’я Київської міської держадміністрації розіслав медичним закладам міста наказ про особливі умови лікування “особливих пацієнтів”.

Наказ відсутній на офіційному сайті мерії, але його копія є у розпорядженні журналістів Bihus.Info.

Причина видачі такого наказу в документі не пояснюється, але очевидно, що нею стало поширення коронавірусу. В наказі йдеться про осіб, щодо яких здійснюється державна охорона, по суті – це всі чиновники високого рівня країни. Департамент визначив перелік медзакладів, які повинні будуть приймати таких пацієнтів та прописав особливі вимоги до утримання хворих.

У визначеному Департаментом переліку – 17 медзакладів, серед яких Олександрівська лікарня, Дитяча клінічна лікарня №7 та Київський міський центр дитячої нейрохірургії. 

Як зазначають журналісти, серед головних вимог – окремі, ізольовані від інших приміщень, палати площами не менше 13 квадратних метрів з затіненими вікнами. Палати повинні мати зручні комунікації з операційним блоком, діагностичним та іншими відділеннями. Також передбачена наявність окремого резерву лікарських засобів та розгортання знову таки окремих сестринських цілодобових постів у вищевказаних палатах або ж біля них. Ще закладам наказали зарезервувати окремі операційні і забезпечити їх необхідними ліками, медичними засобами та обладнанням.

Крім того, спеціальні вимоги Департамент прописав і до професійного складу бригад медичної допомоги для VIP-пацієнтів. В них має бути по чотири людини – лікар, двоє фельдшерів і водій. Всі вони повинні мати досвід роботи в закладах екстреної медичної допомоги не менше 5 років. Якщо таких не знайдеться, то бригади повинні формуватися з “найбільш кваліфікованих медичних працівників”.

Коло людей, які будуть користуватись VIP-режимом в наказі визначено, як “особи, щодо яких здійснюється державна охорона”. Державна охорона за законом надається цілому ряду посадових осіб, зокрема – президенту, прем’єрміністру, генпрокурору, голові Конституційного суду, міністру закордонних справ тощо.

У свою чергу мер Києва Віталій Кличко пояснив, що VIP-палати у лікарнях передбачені для перших осіб держави, а не для депутатів і чиновників. "Що стосується VIP-палат нібито для депутатів та інших чиновників - такого немає! Я підняв інформацію щодо розпорядження, яке опублікували ЗМІ. Зараз з'ясовуємо всі деталі. Справді, завжди так було, що перші особи держави - президент, прем'єрміністр, Голова Верховної Ради - на випадок захворювання повинні мати певні умови. - Окремі палати і щоб поряд знаходилася державна охорона. Така практика завжди була. І, до речі, не тільки в Україні".

Нагадаємо, команда журналу "Бізнес" запустила комунікаційну платформу "Бізнес-антивірус" для взаємодії бізнесу, влади та всіх українців, насамперед тих, кого вже торкнулася епідемія Covid-19.Мета платформи – врятувати життя людей, допомогти взаємодії бізнесу, благодійників, органів влади, волонтерів та потерпілих, щоб разом подолати епідемію коронавірусу в Україні.

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