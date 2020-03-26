У Нью-Йорку автосалон переобладнали в госпіталь для хворих на коронавірус (ФОТО)

Конференц-центр, де мав відбутися Нью-Йоркський автосалон, переобладнали в госпіталь для хворих на коронавірус.

Про це інформує Автоцентр.

У зв’язку з тим, що кількість заражених коронавірусом у Нью-Йорку збільшується з кожним днем, а місцеві лікарні не здатні вмістити таку кількість пацієнтів у своїх стінах, уряд пішов на радикальний крок. Він розпорядився переобладнати конференц-центр імені Джейкоба К. Джавіца площею 170 тисяч квадратних метрів, який мав приймати Нью-Йоркський автосалон, у шпиталь.

Тепер на місці стендів з автомобілями розташується близько 2000 тис. лікарняних ліжок. Зокрема, у виставковому залі буде обладнано чотири лікарняних блоки по 250 ліжок і ще 1000 ліжок розташуються в інженерному корпусі.

Нагадаємо, команда журналу "Бізнес" запустила комунікаційну платформу "Бізнес-антивірус" для взаємодії бізнесу, влади та всіх українців, насамперед тих, кого вже торкнулася епідемія Covid-19.Мета платформи – врятувати життя людей, допомогти взаємодії бізнесу, благодійників, органів влади, волонтерів та потерпілих, щоб разом подолати епідемію коронавірусу в Україні.