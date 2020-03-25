Спільнота гостинності України закликає впровадити антикризові заходи для підтримки туристичної галузі

Про це інформує Спільнота гостинності України у Facebook.

Зазначається, що заборона перетину кордонів і внутрішніх переміщень на невизначений час, очевидно, ставить під загрозу звільнення понад один мільйон працівників та призведе до банкрутств сотень тисяч підприємств галузі туризму і гостинності та викличе подібну ланцюгову реакцію у суміжних галузях економіки держави.

Спільнота пропонує владі:

1. Встановити, що протягом періоду дії карантину зупиняється нарахування відсотків та інших платежів за користування кредитними (позичковими) коштами;

2. Встановити, що протягом періоду дії карантину та 12 місяців після завершення періоду дії карантину:

⋅ не нараховувати неустойку (штраф, пеня) або інші фінансові санкції за невиконання чи неналежне виконання зобов’язань із задоволення Підприємствами-боржниками, які мають заборгованість хоча б перед однією фінансовою установою, що не є пов’язаною з Підприємством-боржником особою, та ініціює проведення процедури вимушеної реструктуризації;

⋅ зупинити перебіг позовної давності та будь-якого іншого строку, встановленого законом чи договором, у тому числі строку на пред’явлення вимоги до поручителів, у межах якого кредитори можуть реалізовувати свої права щодо Підприємств-боржників, які ініціювали процедуру вимушеної реструктуризації;

⋅ заборонити вимагати від Підприємства-боржника виконання вимог кредиторів за договорами фінансування, за винятком випадків, коли таке виконання вимог погоджено між боржником та кредитором в межах процедури вимушеної реструктуризації;

⋅ заборонити примусово звертати стягнення на майно Підприємства-боржника (в тому числі активи, які не є предметом застави (іпотеки) на дату введення карантину) та майно, передане третіми особами в забезпечення виконання зобов’язань Підприємства-боржника перед кредитором – фінансовою установою, на підставі виконавчих документів, а також на підставі виконавчого напису нотаріуса або шляхом будь-яких інших позасудових способів звернення стягнення;

⋅ заборонити вчиняти дії з метою отримання у володіння майна Підприємства-боржника чи отримання контролю над майном Підприємства-боржника, в тому числі шляхом укладення будь-яких договорів;

⋅ зобов’язати банки та/або фінансові установи надати Підприємствам-боржникам, заборгованість яких забезпечена заставою (іпотекою) майна чи майном третіх осіб, відстрочку виконання зобов’язань щодо сплати кредитору грошової суми відповідно до цивільно-правового правочину (тіло кредиту) на період дії карантину та 12 місяців після завершення періоду дії карантину;

⋅ зупинити розгляд судами заяв про порушення провадження у справі про банкрутство, поданих в період дії карантину, на строк до 6 місяців після завершення дії карантину.

3. Внести зміни до Податкового кодексу України для нижчезазачених видів діяльності:

⋅ встановити, що протягом періоду дії карантину та 12 місяців після завершення періоду дії карантину не нараховується ЄСВ для Підприємств (компаній) і працівники Підприємств звільнюються від сплати ПДФО;

⋅ зменшити ПДВ для Підприємств до 10% (за прикладом країн ЕС).

"Також просимо розглянути можливість впровадження спеціальних програм фінансування Підприємств за рахунок коштів спеціальних державних фондів, цільової фінансової допомоги, грантів, дотацій та надання банками державного сектору економіки кредитування за пільговими відсотковими ставками", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, команда журналу "Бізнес" запустила комунікаційну платформу "Бізнес-антивірус" для взаємодії бізнесу, влади та всіх українців, насамперед тих, кого вже торкнулася епідемія Covid-19.Мета платформи – врятувати життя людей, допомогти взаємодії бізнесу, благодійників, органів влади, волонтерів та потерпілих, щоб разом подолати епідемію коронавірусу в Україні.