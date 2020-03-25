Ігор Ліскі очолив волонтерський штаб при КМДА у протидії COVID-19: перші результати

Перше завдання, які ставить перед собою штаб - зібрати кошти для засобів захисту лікарів та медичного персоналу, які триматимуть удар пандемії. Друге завдання - це знайти якісні тести для виявлення COVID-19 у пацієнта, поділилися очільники штабу на своєму YouTube каналі. "Для того щоб після епідемії виходити на роботу, ми маємо відтестувати усіх, хто буде виходити в місто і для цього потрібно мільйон тестів для киян", - зазначає Максим Бахматов.

Першими результатами роботи штабу за 24.03.2020 стали списки від лікарень про перелік необхідних закупівель, допомага продуктами першої необхідності для ізольованих одиноких, недієздатних осіб та малозабезпечених. "Зараз таких людей приблизно 82000. Формуємо протокол поведінки соцпрацівників і волонтерів під час доставки, щоб не наражати на небезпеку людей похилого віку", - розповідають у штабі.

На Телеграм каналі волонтерського штабу Максим Бахматов визначив основні напрямки роботи:

1) закупівля та координація потоків засобів захисту, масок, дезінфекції;

2) організація, фандрайзінг (пожертвування – ред.) та публічний аудит зі звітом для фонду боротьби із коронавірусом;

3) Будування та/чи розгортання тимчасового госпіталя на 10 000 ізольованих хворих;

4) готелі, хостели або квартири для розміщення медиків (бажано біля лікарень);

5) водії, кур`єри, волонтери для підвезення медиків та продуктів ізольованим одиноким, інвалідам та малозабезпеченим;

6) охоронці, учасники АТО, просто міцні хлопці для підтримки правопорядку і карантину, в якості додаткових сил до поліції.

7) потрібні просто координатори, не багато, але ті, які керували великими системами», – написав Ігор Ліскі.

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