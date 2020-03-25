Ціни на золото встановили історичний рекорд

На електронних торгах у вівторок ф'ючерси на золото подорожчали в середньому на $97 за унцію.

Про це повідомляє MarketWatch.

Так котирування квітневих ф'ючерсів на біржі Comex підскочили на $95, або на 6%, і на закриття торгів становили $1693 за унцію.

Нинішні економічні та фінансові потрясіння, викликані коронавірусом, впливають на зростання цін на ринку дорогоцінних металів.

«Ми вже давно стверджуємо, що золото є останньою інстанцією, виступаючи в якості хеджування проти знецінення валюти, коли політики вживають заходів, щоб протистояти таким потрясінням, які наразі переживає ринок», - кажуть аналітики Goldman Sachs на чолі з Джеффрі Керрі.

У доларовому вираженні це найзначніший підйом за одну сесію за всю історію спостережень (з листопада 1984 року), а в процентному - з березня 2009 року.

Зростанню цін на золото посприяла також новина про зупинку афінажних заводів Valcambi, Argor Heraeus і PAMP у Швейцарії, на частку яких припадає приблизно третина світових поставок. Valcambi і PAMP заявили, що через коронавірус COVID-19 припиняють роботу з 23 березня по 29 березня, Argor - до 5 квітня.

Нагадаэмо, індекс Dow Jones показав найбільше зростання за останні 87 років.