Уряд прийняв проєкт постанови, який стосується гарантії трудових прав під час карантину

25 березня Кабінет міністрів України прийняв проєкт постанови, згідно з яким за працівниками зберігаються їхні права і зарплата під час карантину і роботи з дому.

"Це стосується як держслужбовців, так і працівників приватного сектора", - уточнив під час засідання Кабміну міністр юстиції Денис Малюська.

Крім того, підприємствам і організаціям рекомендовано утриматися від звільнень, передбачених пп. 1, 3, 4 статті 40 КЗпП. Йдеться про реорганізацію, ліквідацію, скорочення штату, систематичному невиконанні працівником обов'язків і прогули. За словами Малюськи, це ті підстави, які можуть виникнути об'єктивно, в зв'язку з карантином і надзвичайною ситуацією.

Проєкт постанови прийнятий з доопрацюванням в одноденний термін.

Раніше Уряд запровадив НС у всій Україні і продовжив карантин до 24 квітня.

Нагадаємо, команда журналу "Бізнес" запустила комунікаційну платформу "Бізнес-антивірус" для взаємодії бізнесу, влади та всіх українців, насамперед тих, кого вже торкнулася епідемія Covid-19.Мета платформи – врятувати життя людей, допомогти взаємодії бізнесу, благодійників, органів влади, волонтерів та потерпілих, щоб разом подолати епідемію коронавірусу в Україні.