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25
Ср., бер.
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Уряд прийняв проєкт постанови, який стосується гарантії трудових прав під час карантину

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25 березня Кабінет міністрів України прийняв проєкт постанови, згідно з яким за працівниками зберігаються їхні права і зарплата під час карантину і роботи з дому.

"Це стосується як держслужбовців, так і працівників приватного сектора", - уточнив під час засідання Кабміну міністр юстиції Денис Малюська.

Крім того, підприємствам і організаціям рекомендовано утриматися від звільнень, передбачених пп. 1, 3, 4 статті 40 КЗпП. Йдеться про реорганізацію, ліквідацію, скорочення штату, систематичному невиконанні працівником обов'язків і прогули. За словами Малюськи, це ті підстави, які можуть виникнути об'єктивно, в зв'язку з карантином і надзвичайною ситуацією.

Проєкт постанови прийнятий з доопрацюванням в одноденний термін.

Раніше Уряд запровадив НС у всій Україні і продовжив карантин до 24 квітня.

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