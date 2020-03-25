У китайському Ухані дозволили роботу автомобільних заводів

У китайському місті Ухань, яке стало епіцентром поширення небезпечного коронавірусу, автомобільним заводам та постачальникам запчастин дозволили відновити роботу.

Про це повідомляє China Daily з посиланням на заступника губернатора провінції Хубей Цао Гуанцзіна.

Підкреслюючи статус провінції Хубей, як головного виробника автомобілів, чиновник заявив, що автомобільні компанії Уханя відіграють ключову роль у світовому ланцюжку постачань і подальша затримка відновлення роботи автозаводів може спричинити негативний вплив.

Ухань – основна база виробництва автомобілів у Китаї, де місцеві спільні підприємства виробляють автомобілі марок Buick, Chevrolet, Renault, Peugeot і Honda, а також ряду інших марок.

Зазначається, однак, що в провінції Хубей досі існують проблеми з перезапуском роботи заводів, включаючи проблеми з документацією щодо повернення працівників-мігрантів на роботу, обмеженням руху та дефіцитом коштів.