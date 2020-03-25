Франківський спиртзавод продали за півціни

Цілісний майновий комплекс Івано-Франківського обласного об’єднання спиртової та лікеро-горілчаної промисловості продали з аукціону за 29,76 млн грн.

Про це інформує видання “Галичина”.

Покупцем майнового комплексу стало ПП “Житлотехсервіс” (м. Івано-Франківськ).Майно продавалось відповідно до Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.

Початкова вартість майнового комплексу становила 58,35 млн гривень. З другої спроби майно продали за 50% стартової вартості.

За даними видання, цінність колишнього спиртзаводу полягає у великій земельній ділянці неподалік від центральної частини міста. Окрім того, покупці отримали кілька десятків транспортних засобів (переважно у несправному стані), які належали підприємству.

Нові власники вже отримали дозвіл на встановлення (відновлення) меж двох земельних ділянок площею 7,6 га за адресою вул. Княгинин, 44.

Нагадаємо, закон про скасування державної спиртової монополії та приватизацію об’єктів ДП “Укрспирт” Президент Володимир Зеленський підписав 14 грудня минулого року. Більшість експертів тоді цю ініціативу критикували, підозрюючи наявності певних домовленостей між владою та найбільшими горілчаними виробниками країни.