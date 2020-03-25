В Україні за добу зафіксовано 29 нових випадків коронавірусної хвороби, один загиблий

Хворий на коронавірусну інфекцію помер у Тернопільській області. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє обласний штаб для боротьби із коронавірусом.

"В інфекційному відділені Тернопільської лікарні швидкої допомоги помер хворий на Covid-19. Це мешканець села Ковалівка Монастириського району. Чоловікові було 68 років", - йдеться у повідомленні.

Як повідомили у МОЗ, за добу було зафіксовано 29 нових випадків. Виявлено перші випадки інфікування у Волинській, Одеській, Луганській і Запорізькій областях.

Наразі коронавірусна хвороба зафіксована: Волинська область — 1 випадок (виявлено за останню добу);

Запорізька область — 2 випадки (виявлені за останню добу);

Дніпропетровська область — 2 випадки;

Донецька область — 1 випадок;

Житомирська область — 2 (1 летальний) випадки;

Івано-Франківська область — 5 (1 летальний) випадків;

м. Київ — 31 випадок (з них 2 виявлено протягом останньої доби);

Київська область — 22 випадків (з них 7 протягом останньої доби);

Львівська область — 2 випадки;

Луганська область — 1 (виявлено за останню добу);

Одеська область — 1 (виявлено за останню добу);

Тернопільська область — 4 випадки (2 з яких виявлено протягом останньої доби; 1 летальний);

Чернівецька область — 38 (1 летальний) випадків, з них 13 виявлено протягом останньої доби;

Черкаська область — 1 випадок.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 25 березня 2020 року до Центру надійшло 185 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 941 повідомлення про підозру на COVID-19.

Нагадаємо, команда журналу "Бізнес" запустила комунікаційну платформу "Бізнес-антивірус" для взаємодії бізнесу, влади та всіх українців, насамперед тих, кого вже торкнулася епідемія Covid-19.Мета платформи – врятувати життя людей, допомогти взаємодії бізнесу, благодійників, органів влади, волонтерів та потерпілих, щоб разом подолати епідемію коронавірусу в Україні.