В Україні за добу зафіксовано 29 нових випадків коронавірусної хвороби, один загиблий

Станом на 10:00 25 березня в Україні 113 лабораторно підтверджених випадків COVID-19.
"В інфекційному відділені Тернопільської лікарні швидкої допомоги помер хворий на Covid-19. Це мешканець села Ковалівка Монастириського району. Чоловікові було 68 років", - йдеться у повідомленні.
Як повідомили у МОЗ, за добу було зафіксовано 29 нових випадків. Виявлено перші випадки інфікування у Волинській, Одеській, Луганській і Запорізькій областях.
Наразі коронавірусна хвороба зафіксована: Волинська область — 1 випадок (виявлено за останню добу);
Запорізька область — 2 випадки (виявлені за останню добу);
Дніпропетровська область — 2 випадки;
Донецька область — 1 випадок;
Житомирська область — 2 (1 летальний) випадки;
Івано-Франківська область — 5 (1 летальний) випадків;
м. Київ — 31 випадок (з них 2 виявлено протягом останньої доби);
Київська область — 22 випадків (з них 7 протягом останньої доби);
Львівська область — 2 випадки;
Луганська область — 1 (виявлено за останню добу);
Одеська область — 1 (виявлено за останню добу);
Тернопільська область — 4 випадки (2 з яких виявлено протягом останньої доби; 1 летальний);
Чернівецька область — 38 (1 летальний) випадків, з них 13 виявлено протягом останньої доби;
Черкаська область — 1 випадок.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 25 березня 2020 року до Центру надійшло 185 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 941 повідомлення про підозру на COVID-19.
Нагадаємо, команда журналу "Бізнес" запустила комунікаційну платформу "Бізнес-антивірус" для взаємодії бізнесу, влади та всіх українців, насамперед тих, кого вже торкнулася епідемія Covid-19.Мета платформи – врятувати життя людей, допомогти взаємодії бізнесу, благодійників, органів влади, волонтерів та потерпілих, щоб разом подолати епідемію коронавірусу в Україні.