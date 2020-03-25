АМКУ відреагував на подорожчання продуктів

Антимонопольний комітет України (АМКУ) фіксує факти підвищення цін і вимагає рітейлерів оперативно надавати повну інформацію про закупівельні і роздрібні ціни для виявлення порушень законодавства про захист економічної конкуренції.

Про це повідомляє пресслужба АМКУ.

Відзначається, що в деяких регіонах з початку березня ціни на гречку зросли більш ніж на 50%, пшоно - на 24%, цукор - на 16%. Значно подорожчали в деяких мережах і овочі: майже на 60% картопля, вдвічі зросли ціни на цибулю і моркву.

В АМКУ наголошують, що центральний апарат і територіальні відділення продовжують роботу, і вимагають від рітейлерів оперативно надавати дані про закупівельні і роздрібні ціни на продукти.

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