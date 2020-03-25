IKEA відтермінувала відкриття першого магазину в Києві в зв'язку з пандемією

Шведська компанія IKEA аналізує наступні кроки та можливі дати запуску бізнесу в Україні в зв'язку з пандемією коронавірусу.

Про це йдеться в офіційній відповіді IKEA, пише "Інтерфакс-Україна".

"Ми підтверджуємо свою прихильність Україні і плани щодо виходу на український ринок, тому в зв'язку з пандемією коронавірусу аналізуємо можливі тимчасові рамки і наступні кроки", - заявили в компанії.

Зокрема, раніше компанія повідомляла про наміри запустити e-commerce в Україні навесні 2020 року. "Протягом цієї надзвичайної ситуації IKEA по всьому світу дотримується вказівок відповідних органів державної влади та Всесвітньої організації охорони здоров'я, адже безпека співробітників, покупців і партнерів є безумовним пріоритетом", - резюмується в коментарі.

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