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Ср., бер.
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IKEA відтермінувала відкриття першого магазину в Києві в зв'язку з пандемією

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Шведська компанія IKEA аналізує наступні кроки та можливі дати запуску бізнесу в Україні в зв'язку з пандемією коронавірусу.

Про це йдеться в офіційній відповіді IKEA, пише "Інтерфакс-Україна".

"Ми підтверджуємо свою прихильність Україні і плани щодо виходу на український ринок, тому в зв'язку з пандемією коронавірусу аналізуємо можливі тимчасові рамки і наступні кроки", - заявили в компанії.

Зокрема, раніше компанія повідомляла про наміри запустити e-commerce в Україні навесні 2020 року. "Протягом цієї надзвичайної ситуації IKEA по всьому світу дотримується вказівок відповідних органів державної влади та Всесвітньої організації охорони здоров'я, адже безпека співробітників, покупців і партнерів є безумовним пріоритетом", - резюмується в коментарі.

Нагадаємо:

  • Наприкінці 2017 року IKEA оголосила про наміри вийти на український ринок. Це рішення було зумовлене високим попитом на доступні товари і рішення для дому в Україні, а також прагненням компанії змінити на краще повсякденне життя багатьох українців.
  • Відкриття першого в Україні магазину IKEA планувалось на кінець 2019 року.  
  • На початку липня корпорація запустила веб-сайт для українських споживачів і почала кампанію з набору персоналу в Україні.

 

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