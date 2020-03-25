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Ср., бер.
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Вперше за кілька тижнів НБУ не продавав валюту з резерву

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Вперше за останні кілька тижнів котирування гривні на міжбанку не потребували інтервенції з боку Нацбанку.

Про це інформує пресслужба Нацбанку у Facebook.

"Партія банкнот має незабаром надійти до України, після чого Національний банк проведе чергову операцію з обміну готівкової валюти на безготівкову", - йдеться в повідомленні.

Окрім того, регулятор наголошує, що вперше за останні кілька тижнів котирування гривні на міжбанку не потребували інтервенції з боку Нацбанку.

У НБУ також зазначили, що вперше за останні декілька тижнів Національному банку не довелося проводити інтервенції з продажу валюти.

"Міжбанківський ринок балансувався без нашої участі. Котирування знаходилися переважно в діапазоні 27,7-28 грн за долар США", - зазначили у відомстві.

Напередодні, 23 березня інтервенції з продажу валюти становили 50 млн дол. США, минулими тижнями Нацбанк продавав по 100-300 млн дол. США щоденно.

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