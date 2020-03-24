Очільника МОЗ просять підтримати вітчизняних виробників ліків (ЗАЯВА)

Парламент та уряд ухвалили рішення, яким поставили українських виробників ліків у нерівні умови в порівнянні з імпортерами.

Про це йдеться в заяві Об'єднання організацій роботодавців медичної та мікробіологічної промисловості України.

Зазначається, що поставнова уряду, яка скасувала мита і ПДВ на ліки і медичне обладнання, які необхідні для боротьби з коронавірусом, не звільняють від сплати ПДВ українських виробників. Вони опиняються в нерівних умовах з імпортерами. Собівартість продукції українських виробників буде на 7% вище, ніж імпортної, бо тепер місцеві виробники платять ПДВ.

"Це дискримінація по відношенню до вітчизняних виробників лікарських засобів та несе ознаки недобросовісної конкуренції", - йдеться в заяві.

В Об'єднанні наголошують, що українські промислові підприємства готові забезпечити виробництво 100% ліків з наведеного переліку. Нічого унікального імпортери запропонувати загалом не можуть.

Нагадаємо, Рада підтримала закон, яким операції з імпорту в Україну широкого списку засобів дезінфекції та медикаментів, необхідних для боротьби з коронавірусом, звільняються від сплати митних зборів і ПДВ.