Світові ринки почали відновлення після чергового падіння

Європейські, американські та азіатські фондові індекси показують незначний ріст на тлі стимулюючих заходів від ФРС США та інших центробанків і урядів

Про це пише Reuters та Bloomberg.

У вівторок настрої інвесторів покращились і акції на Уолл-стріт і панєвропейський індекс виросли на 4%.

Зокрема, в Китаї акції материкового сектора продемонстрували найбільший приріст за три тижні з ростом майже на 3%. Японський Nikkei злетів на 7%, що також є найбільшим денним зростанням з лютого 2016 року.

Ф'ючерси на американські S&P 500 виросли на 5,05%, Dow Jones - на 4,55%. Європейський індекс Stoxx 50 Pr підскочив на 5,46%, італійський FTSE 100 виріс на 4,54%, німецький DAX - на 6,36%.