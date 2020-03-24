ОККО профінансує 50 тис. перевезень медпрацівників

Компанія ОККО профінансує 20 тис перевезень медичних працівників через сервіс Uber, 20 тис – через Uklon та 10 тис. – через Bolt.

«На цьому наша компанія вирішила не зупинятися. Так, нам вдалося закупити за кордоном вісім апаратів штучної вентиляції легенів, чотири з яких найближчим часом передамо у Стрийську лікарню, яку визначено ключовою для декількох районів у лікуванні хворих на коронавірус. Ще чотири - до лікарень Львова», – розповів засновник OKKO Group Віталій Антонов.

Безкоштовна послуга Uber для медперсоналу вже доступна у Києві та Львові. Одеса, Дніпро, Харків, Запоріжжя та Вінниця на черзі. Медичні установи, які беруть участь в ініціативі, обрані МОЗ і органами місцевого самоврядування. Перелік, закладів постійно оновлюється на сайті компанії. Тут також можна знайти детальний опис, як медик може замовити поїздку.

Послуга сервісу Uklon вже працює у Львові, у процесі запуску – Херсон, Дніпро, Одеса, Маріуполь та Миколаїв. Сервіс має найбільше покриття й планує підключити до програми 13 міст. Медичні працівники у Львові та Києві вже користуються безкоштовними поїздками від Bolt.

Завдяки додатковим інвестиціям ОККО компанія розширює покриття. Так до переліку найближчим часом приєднаються Одеса та Харків.

Нагадаємо, що раніше МОЗ, органи місцевого самоврядування та компанія Uber домовились про безкоштовний трансфер для медичних працівників на робочі місця під час карантину. Домовленість передбачала здійснення 10 тис. перевезень. За підтримки ОККО кількість перевезень вдалося збільшити до 30 тис.