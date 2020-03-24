Харківська область отримала тримісячний запас тестів на коронавірус – Ярославський

Про це на зустрічі в Харківської держобладміністрації заявив власник і президент DCH Олександр Ярославський, передає РБК-Україна.

"Завдання президента, те, що він доручав мені, виконано: 2 млн доларів сплачено, на них буде придбано 450 тисяч експрес-тестів для Харкова. Величезне спасибі моєму другові Джеку Ма - в Україну вчора прибуло 50 тисяч тестів, в Харків потрапила достатня їх кількість. Тести, які прибули до Харкова, — це "золотий стандарт" якості, вони не у кожної країни є. Ми замовили ще другу партію. Тих тестів, які прибули, нам вистачить на 3 місяці", - розповів Ярославський.

Бізнесмен наголосив, що його особистий внесок у допомогу регіону склав $2 млн, а представники харківського бізнесу після зустрічі на минулому тижні в Kharkiv Palace 5* профінансували придбання необхідного обладнання та матеріалів для міста та області на суму ще додатково $2,2 млн. Він підкреслив, що всі ці кошти від підприємців перераховувалися безпосередньо постачальникам товарів медпризначення.

"Я виділив від імені своєї сім'ї 2 мільйони доларів, і сплатив 450 тисяч експрес-тестів, які прибудуть, напевно, наступним літаком. Після наради харківських бізнесменів, яке ми провели раніше, більш як два мільйони доларів було направлено на купівлю ШВЛ, іншого медобладнання — це великий перелік позицій. Ми закрили повністю потребу Харкова та області в необхідних медичних речей. На сьогодні всі потреби Харкова і регіону закриті. Якщо потрібно більше - будемо збирати далі", - сказав Ярославський.

Також Олександр Ярославський підтвердив, що попри карантинні заходи, що його група DCH приділяє час раніше розпочатих бізнес-проєктів.

"Бізнес працює в штатному режимі - вірус вірусом, але робота йде. Я сьогодні спілкувався з паном Кубраковим - "Укравтодор" працює в штатному режимі, обговорювали питання будівництва доріг. Спілкувалися з Бондаренко - губернатором Дніпра: процеси для будівництва аеропорту не припиняються — паралельно йдуть роботи по проекту будівництва термінального комплексу та будівництва смуги. Всі бізнеси працюють: з містом ми працюємо з ХТЗ, за переорієнтування першій частині площ під технополіс - це проект на 500 млн доларів. Всі повинні бути спокійні, трудитися. Так, і уважно ставитися до ситуації, але життя на цьому не зациклюється", - розповів Ярославський.

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