ЄІБ хоче виділити 40 млн євро Україні для подолання коронавірусу

Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов провів онлайн-нараду з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) щодо залучення позики в обсязі 40 мільйонів євро для подолання коронавірусу.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Повідомляється, що позика буде надана в рамках діючого проекту "Програма розвитку муніципальної інфраструктури України", відкритого в 2014 році.

23 березня Мінрегіон отримав від ЄІБ план дій щодо надання обговореної позики. Наразі сторони узгоджують деталі та терміни співробітництва.

"Кошти позики від Європейського інвестиційного банку будуть направлені на придбання необхідного медичного обладнання. Мінрегіон вже працює з МОЗ щодо переліку обладнання, яке маємо закупити на ці кошти", – коментує Чернишов.

Представники ЄІБ також зазначили, що підтримують стратегію уряду України.