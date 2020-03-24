Бізнес вимагає від влади частково поновити ділову активність з 3 квітня

Економіка України не витримає жорсткіших заходів. Представники українського бізнесу звернулись з відкритим листом до Президента та Уряду.

Про це повідомляє Українська Рада Бізнесу. Лист стосується економічного стану країни під час епідемії Covid-19 та в умовах скрутного стану медичної галузі.

Це звернення підтримали 84 бізнес-об'єднань, зокрема Асоціація платників податків України, БІЗНЕС100, Київська торгово-промислова палата, ІТ-асоціації, Всеукраїнська аграрна рада та десяткі інших асоціацій.

Зокрема в заяві йдеться про те, що жорсткі заходи, запроваджені для боротьби з поширенням коронавірусу, ще дужче поглиблюють економічну кризу країни. Тисячі підприємств та підприємців (за даними ТПП 600-700 тис) зупинили роботу, мільйони працівників відправлені у відпустки за власний кошт. З боку бізнесу це – підприємства, які не працюють, не роблять відрахувань до державного бюджету у найближчій перспективі, пізніше – банкрутства.

Безумовно людське життя є найвищою цінністю, але треба зважати на те, що падіння економіки теж має свою ціну, вимірювану у людських життях - передчасних смертях від хвороб, пов'язаних з бідністю та стресом; нестачі коштів на лікування та здоровий спосіб життя; нещасних випадків та ДТП, викликаних недофінансуванням заходів безпеки та поганим станом доріг, тощо.

«Тому ми пропонуємо частково поновити ділову активність з 3 квітня, у жодному випадку не вводячи додаткових заходів і поступово скасовуючи наявні заборони, та впровадити дієві, конкретні кроки для зупинки розповсюдження вірусу», – йдеться в листі.

Запровадження режиму надзвичайного стану на цей час не виглядає доцільним, виглядає достатнім режим надзвичайної ситуації у певних областях.

Представники бізнесу також вимагають терміново розробити механізм запуску кредитних канікул для фізичних і юридичних осіб, які повинні почати діяти з моменту введення карантину в Україні і до подолання епідемії.