З дому співробітники працюють на декілька години більше — дослідження

Після переходу на роботу з дому через пандемію офісні співробітники починають у середньому працювати на 2 години довше, ніж на тій же роботі в офісі.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на дослідження компанії NordVPN.

Зазначається, що у США співробітники у середньому додали до свого робочого дня по 3 години, збільшивши робочий час майже на 40%.

При цьому у європейських країнах (Великій Британії, Франції та Іспанії), а також у Канаді, робочий день продовжився у середньому на дві години - багато людей розпочинають роботу раніше, ніж зазвичай.

Зазначається, що більш ранній початок робочого дня може бути пов’язаний з відсутністю необхідності добиратися до офісу.

"Коли обмеження будуть зняті, я думаю, багато компаній стануть набагато більш лояльними до роботи з дому", - зазначив експерт з цифрової конфіденційності NordVPN Teams Даніель Маркуссон.