Торік ВВП України зріс завдяки приватному споживанню – НБУ

Основним драйвером зростання економіки України у 2019 році на 3,2% залишався внутрішній попит, як споживчий, так і інвестиційний.

Про це йдеться в коментарі Національного банку України (НБУ).

Зазначається, що кінцеві споживчі витрати домогосподарств зросли на 11,9% після їх збільшення на 9,3% у 2018 році. Споживання підтримували насамперед значні темпи зростання заробітних плат і пенсій. Цьому також сприяли досить високі споживчі настрої населення, а також уповільнення інфляції.

Водночас споживання державного сектору зменшилось (на 4,9%). Це зумовлене передусім очікувано стриманою фіскальною політикою Уряду в період пікових виплат за зовнішніми зобов’язаннями держави.

Вагомим фактором економічного зростання залишалася також інвестиційна активність. Валове нагромадження основного капіталу збільшилось на 14,2%, зазначили в НБУ.

Фізичні обсяги експорту товарів та послуг після незначного зниження у 2018 році помітно зросли у минулому році - на 6,7%. Утім, темпи зростання імпорту поступалися експорту. У результаті від’ємний внесок чистого експорту в зростання ВВП суттєво зменшився - до -0,4 в.п. порівняно із -2,3 в.п. у 2018 році, йдеться в коментарі.

Нагадаємо,в ОЕСР назвали коронавірус найбільшою небезпекою для світового ВВП після кризи 2008-го.