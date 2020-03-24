Для підтримки підприємців на час карантину запустили портал

Офіс розвитку малого і середнього підприємництва за підтримки Міністерства економіки, торгівлі та сільського господарства запустив інформаційний ресурс для підтримки бізнесу під час карантину.

Про це інформує пресслужба Мінекономіки.

Сайт розроблявся у рамках ініціативи EU4Business, що фінансується Європейським Союзом. Наразі ресурс працює у тестовому режимі.

Зазначається, що сайт містить актуальну інформацію та буде системно оновлюватись.

“Цей портал дозволить підприємцям, перш за все, отримувати виключно офіційну інформацію, вже зібрану в єдиному місці. Ми будемо оновлювати її та повідомляти про всі зміни, які запроваджуватимуться для малого та середнього бізнесу”, - зазначив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Дмитро Романович.

На сайті вже доступна інформація про діючі обмеження для МСБ з метою протидії поширенню захворювання COVID-19, перелік заходів державної підтримки, відповіді на головні питання від бізнесу.

Ресурс також буде наповнюватись корисними посиланнями, порадами фахівців та новинами для підприємців.

Нагадаємо, команда журналу "Бізнес" запустила комунікаційну платформу "Бізнес-антивірус" для взаємодії бізнесу, влади та всіх українців, насамперед тих, кого вже торкнулася епідемія Covid-19.Мета платформи – врятувати життя людей, допомогти взаємодії бізнесу, благодійників, органів влади, волонтерів та потерпілих, щоб разом подолати епідемію коронавірусу в Україні.