Кількість випадків зараження коронавірусом в Україні зростає

За даними Міністерства охорони здоров’я, в Україні зафіксовано вже 84 випадків зараження коронавірусом.

Про це інформує пресслужба МОЗ.

У МОЗ зазначили, що за добу зафіксовано 11 нових випадків зараження.

Наразі коронавірус виявлений в:

Дніпропетровській області - 2 випадки;

Донецькій області - 1 випадок;

Житомирській області - 2 (1 летальний) випадки;

Івано-Франківській області - 5 випадків (1 летальний)

Києві - 29 випадків;

Київської області - 15 випадків, з них 10 за останню добу;

Львівській області - 2 випадки;

Тернопільській області - 2 випадки, з яких 1 за останню добу;

Чернівецькій області - 25 випадків (1 летальний)

Черкаській області - 1 випадок.

У МОЗ також додали, що один пацієнт одужав і вже виписаний з лікарні.

Нагадаємо, з 12 березня в Україні введено тритижневий карантин у зв’язку з ризиком поширення Covid-19.

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