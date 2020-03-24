Кількість випадків зараження коронавірусом в Україні зростає

За даними Міністерства охорони здоров’я, в Україні зафіксовано вже 84 випадків зараження коронавірусом.
Про це інформує пресслужба МОЗ.
У МОЗ зазначили, що за добу зафіксовано 11 нових випадків зараження.
Наразі коронавірус виявлений в:
Дніпропетровській області - 2 випадки;
Донецькій області - 1 випадок;
Житомирській області - 2 (1 летальний) випадки;
Івано-Франківській області - 5 випадків (1 летальний)
Києві - 29 випадків;
Київської області - 15 випадків, з них 10 за останню добу;
Львівській області - 2 випадки;
Тернопільській області - 2 випадки, з яких 1 за останню добу;
Чернівецькій області - 25 випадків (1 летальний)
Черкаській області - 1 випадок.
У МОЗ також додали, що один пацієнт одужав і вже виписаний з лікарні.
Нагадаємо, з 12 березня в Україні введено тритижневий карантин у зв’язку з ризиком поширення Covid-19.
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