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Вт., бер.
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Трамп хоче оголосити припинення карантину в США

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Президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає питання про те, щоб відновити роботу економіки, коли в країні закінчиться 15-денний карантин.

Про це він заявив на пресконференції, повідомляє Голос Америки.

"Америка знову і скоро буде відкрита для бізнесу. Ми не дозволимо перетворити це на довготривалу фінансову проблему", — зазначив він.

За словами глави Білого дому, у низці штатів з відносно низькими показниками зараження, можна відновити економічну активність. Як приклад він назвав Небраску, Айдахо і Айову, продовжуючи при цьому тримати в полі зору ситуацію в осередках зараження в інших штатах, таких як Нью-Йорк.

"Якби це було до лікарів, вони сказали б, давайте закриємо на карантин весь світ», — сказав Трамп.

Трамп, який сподівався побудувати свою кампанію з переобрання на виборах-2020 на економіці США, яка швидко розвивається, тепер зіткнеться з сотнями, якщо не тисячами смертей від COVID-19. Багато з його союзників-республіканців побоюються, що втрати в економіці ускладнять йому здобути перемогу в листопаді 2020 року.

Нагадаємо, 12 березня Президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження "сильних, але необхідних" обмежувальних заходів через пандемію коронавірусу.

Дональд Трамп коронавірус
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