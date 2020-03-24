Кабмін та НБУ розробляють програму кредитних канікул для бізнесу

Про це у ефірі "Свободи слова" сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Ми думаємо про економічні наслідки. Сьогодні розпочали програму так званих кредитних канікул. Працюємо спільно з НБУ. Мінфін та Мінекономіки отримали завдання розробити такі програми", - сказав Шмигаль.

Він також зазначив, що Україна до економічної кризи прийшла у більш підготовленому стані, ніж у 2008 році. "У нас є значні золотовалютні резерви, у нас висока ліквідність у банках. У

нас всі параметри макроекономічні значно міцніші, ніж були у 2008 році, коли розпочиналась фінансова криза. Звичайно, експерти прогнозують, що і криза буде потужніша, ніж у 2008 році", - зазначив Шмигаль.

У свою чергу, перший заступник голови Національного банку Катерина Рожкова, нагадала, що в одному із законів передбачена пряма заборона не лише банкам, але й будь-яким іншим фінансовим установам, які здійснюють кредитування населення, застосовувати штрафи та пені, підвищувати відсоткову ставку або застосовувати будь-які інші платежі та комісії на період дії карантинних заходів.

Вона наголосила, що НБУ лише деталізує ці правила для банків і розповсюджує їх для пільгового режиму обслуговування або "кредитних канікул" для бізнесу.

"Для того бізнесу, який сьогодні повністю або частково припинив свою діяльність, повністю або частково втратив доходи, які міг би спрямувати на обслуговування кредитів, ми передбачаємо такий же принцип "кредитних канікул", як і для населення", - розповіла Рожкова.

Банки мають працювати з бізнесом на більш індивідуальній основі та запропонувати "кредитні канікули" на період дії карантинних заходів. "Це перший етап. Після того, як обмежувальні заходи будуть скасовані, бізнес разом з банком розглядатиме питання, як цю заборгованість - у тому числі, накопичений шматок за період кредитних канікул - реструктуризувати, як бізнесу додатково до цього у разі потреби отримати додаткові кошти як обігові, аби відновити свою діяльність", - зазначила Рожкова.

За її словами, завтра-післязавтра НБУ ухвалить універсальні правила на рівні правління і бізнес зможе ними скористатися.

"Це будуть універсальні принципи, які будуть розповсюджуватися на всі банківські установи. Чому це важливо для банків? Вони не можуть без клієнтів. Для банків важливо, щоб їх клієнти зберігали платоспроможність - мали змогу обслуговувати заборгованість. Те, що ми робимо, матиме рекомендаційний характер, але ми дамо змогу зберегти клієнта, не втративши власний капітал", - розповіла Рожкова.

За її інформацією, банки уже самостійно здійснюють реструктуризацію заборгованості бізнесу, не очікуючи на рішення НБУ.

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