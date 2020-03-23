До заяви СУП та БІЗНЕС100 проти надзвичайного стану приєднуються найбільші асоціації

До заяви спільноти БІЗНЕС100 та Спілки українських підприємців (СУП) приєднались European Business Association, Федерація роботавців України, Ukrainian Agribusiness Club, Асоціація “IT Ukraine”, СЕО club Ukraine та FBN Ukraine. Про це повідомляє СУП у себе на Facebook.

Як ми писали раніше, підприємці вважають, що «в Україні немає значних фінансових резервів для підтримки економіки, і зупинка підприємств призведе до глибокої економічної кризи та важких соціальних наслідків, які складно передбачити. Провідні експерти вже говорять що у випадку, якщо карантин буде тривати декілька місяців, то ВВП у 2020-му році впаде на 9%, а курс гривні може впасти до 35 грн/дол. У випадку, якщо залишаться працювати тільки стратегічні підприємства, то наслідки можуть значно більш негативними.