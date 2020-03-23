Карантин як форс-мажор: юридичний порядок дій

ЯНА МИХАЙЛЮК

Як бізнесу убезпечити себе на час…

ЯРОСЛАВ ЦВІРКУН

У кожній області своя махновщина

Петро Мельник

На що слід звертати увагу при…

Ярослав Цвіркун

Туман в голові

Володимир Полевий

Куди рухається та чи має шанси…

Марія Махновець

Новий генплан Києва: що треба доопрацювати

Олександр Насіковський

Імпульс розвитку ринку нерухомості надасть аsset…

Вадим Непосєдов

Чи варто інвестувати в апартаменти: "за"…

Вікторія Берещак

23
Пн., бер.
wooman

До заяви СУП та БІЗНЕС100 проти надзвичайного стану приєднуються найбільші асоціації

Новини
Налаштування
  • Дуже маленький Маленький Стандартний Збільшений Великий
  • Стандартний Helvetica Segoe Georgia Times

ЕБА, ФРУ та інші теж вважають, що надзвичайний стан із зупинкою підприємств може завдати катастрофічних наслідків економіці.

До заяви спільноти БІЗНЕС100 та Спілки українських підприємців (СУП) приєднались European Business Association, Федерація роботавців України, Ukrainian Agribusiness Club, Асоціація “IT Ukraine”, СЕО club Ukraine та FBN Ukraine. Про це повідомляє СУП у себе на Facebook.

Як ми писали раніше, підприємці вважають, що «в Україні немає значних фінансових резервів для підтримки економіки, і зупинка підприємств призведе до глибокої економічної кризи та важких соціальних наслідків, які складно передбачити. Провідні експерти вже говорять що у випадку, якщо карантин буде тривати декілька місяців, то ВВП у 2020-му році впаде на 9%, а курс гривні може впасти до 35 грн/дол. У випадку, якщо залишаться працювати тільки стратегічні підприємства, то наслідки можуть значно більш негативними. 

Бізнес100 Боротьба коронавірусом коронавірус
wooman