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Пн., бер.
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На сайті президента з'явилась петиція для захисту українського бізнесу від наслідків пандемії

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На сайті президента опублікували петицію щодо підтримки українського бізнесу під час епідемії коронавірусу: надання державою бізнесу безвідсоткового кредиту на 6 місяців під цільове використання - забезпечення фонду заробітної плати.

Автор петиції Олександр Щелоков заявляє, що необхідно реалізувати термінові заходи щодо захисту українського бізнесу від наслідків епідемії коронавіруса.

"В Україні найбільш вразливим для бізнесу виявилося забезпечення фонду заробітної плати. Пропозиція: надати державою бізнесу безвідсотковий кредит на 6 місяців під цільове використання - забезпечення фонду заробітної плати. Це дозволить бізнесу зберегти робочі місця для своїх співробітників.

Підтвердження обсягу фонду заробітної плати повинно проводитися виключно даними з податкової служби за останні півроку. Держава зараз у непростому становищі. Отже справедливо, коли пріоритет отримають компанії, які ведуть прозору фінансову діяльність. Для інших це буде сигнал, що виходити з тіні вигідно.

Для тих підприємств, які не зможуть забезпечити повернення грошових коштів протягом півроку, може включатися процентна ставка. Це не просто надання допомоги, а кредит, який необхідно повертати. Бізнес теж повинен зберігати свою частку відповідальності", – йдеться в тексті петиції.

Станом на 23 березня, петицію підписало понад 6300 людей із 25 тисяч необхідних.

Проголосувати за петицію можна за цим посиланням.

 

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